Давайте узнаем, как удалить аккаунт в Тик Ток сможет любой пользователь при такой необходимости.

Сейчас вы узнаете, как удалить аккаунт Тик Ток с телефона быстро и просто. Но перед этим советую просмотреть инструкцию по восстановлению аккаунта.

Перед процессом подумайте, так ли нужно вам удалить Тик Ток. Как по мне то он совсем не мешает и не достоин удаления.

Смотрите, если не знаете, как можно скопировать ссылку аккаунта!

Инструкция как удалить Тик Ток аккаунт с телефона

Для того чтобы удалить свой Тик Ток с телефона сделайте так:

Зайдите в раздел своего профиля, расположенный в правом нижнем углу с иконкой человечка. Про настройки профиля читаем здесь. Теперь нажимаем в верхнем углу с права три горизонтальные черточки. После этого у вас появится меню внизу телефона, в котором выбираем пункт «Настройки и конфиденциальность». Теперь зайдите во вкладку «Аккаунт». В самом низу выбираем вкладку удаления «Деактивировать или удалить аккаунт». После этого вы переместитесь в раздел где вам предложат 2 варианта удаления «Деактивировать аккаунт» и «Удаление аккаунта навсегда». В нашем случае мы удаляем аккаунт Тик Ток, поэтому выбираем «Удаление аккаунта навсегда». Теперь вам надо будет нажать на причину удаления Тик Тока. В этом случае можно выбрать любую, после чего нажмите на кнопку «Продолжить». Но лучше указать как в моем примере «У меня несколько аккаунтов», тогда не надо будет дополнительно что-то писать в TikTok. После этого TikTok предложит вам скачать из него свои данные. Вы можете запросить загрузку ваших данных, если вам это важно, а можете подтвердить, что загрузка данных произошла и вы желаете удалить аккаунт из Тик Тока. После чего нажимаем на кнопку «Продолжить». Нажимаем на кнопку «Продолжить» для удаления аккаунта. И последний шаг, это в новом окне ввести код удаления Тик Тока, который вам пришел на телефон, или же придется ввести пароль от своего аккаунта и нажать на кнопку «Удалить аккаунт». Ну это в зависимости от ваших настроек. В моем случае приходит код, мне так удобней.

После этого действия ваш аккаунт будет деактивирован в течении 30 суток. Так же он будет недоступен для других пользователей тоже.

А как после этих ваших действий пройдет 30 дней, то Тик Ток удалит ваш аккаунт автоматически. Приложение дает вам это время подумать, ведь при желании в течении этого времени вы всегда сможете восстановить аккаунт.

Многие спрашивают, как удалить аккаунт Тик Ток навсегда и не ждать 30 дней. Такая возможность тоже имеется, но она более заморочистая. А если вы захотите узнать, как удалить аккаунт Тик Ток без деактивации и 30 дней, то оставляйте свои комментарии под этой инструкцией, я увижу, что вам это нужно и опубликуем другую.