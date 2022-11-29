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Как удалить аккаунт в Тик Ток

TikTok

Давайте узнаем, как удалить аккаунт в Тик Ток сможет любой пользователь при такой необходимости.

Сейчас вы узнаете, как удалить аккаунт Тик Ток с телефона быстро и просто. Но перед этим советую просмотреть инструкцию по восстановлению аккаунта.

Перед процессом подумайте, так ли нужно вам удалить Тик Ток. Как по мне то он совсем не мешает и не достоин удаления.

Смотрите, если не знаете, как можно скопировать ссылку аккаунта!

 

Инструкция как удалить Тик Ток аккаунт с телефона

Для того чтобы удалить свой Тик Ток с телефона сделайте так:

  1. Зайдите в раздел своего профиля, расположенный в правом нижнем углу с иконкой человечка. Про настройки профиля читаем здесь. Кнопка профиль в Тик Ток
  2. Теперь нажимаем в верхнем углу с права три горизонтальные черточки.
  3. После этого у вас появится меню внизу телефона, в котором выбираем пункт «Настройки и конфиденциальность». Настройки и конфиденциальность в Тик Ток
  4. Теперь зайдите во вкладку «Аккаунт». Вкладка аккаунт в Тик Токе
  5. В самом низу выбираем вкладку удаления «Деактивировать или удалить аккаунт». Деактивация и удаление Тик Ток
  6. После этого вы переместитесь в раздел где вам предложат 2 варианта удаления «Деактивировать аккаунт» и «Удаление аккаунта навсегда».
  7. В нашем случае мы удаляем аккаунт Тик Ток, поэтому выбираем «Удаление аккаунта навсегда». как удалить тик ток
  8. Теперь вам надо будет нажать на причину удаления Тик Тока. В этом случае можно выбрать любую, после чего нажмите на кнопку «Продолжить». Но лучше указать как в моем примере «У меня несколько аккаунтов», тогда не надо будет дополнительно что-то писать в TikTok. Почему вы уходите из Тик Тока
  9. После этого TikTok предложит вам скачать из него свои данные. Вы можете запросить загрузку ваших данных, если вам это важно, а можете подтвердить, что загрузка данных произошла и вы желаете удалить аккаунт из Тик Тока. После чего нажимаем на кнопку «Продолжить». Загрузка данных из Тик Ток
  10. Нажимаем на кнопку «Продолжить» для удаления аккаунта.
  11. И последний шаг, это в новом окне ввести код удаления Тик Тока, который вам пришел на телефон, или же придется ввести пароль от своего аккаунта и нажать на кнопку «Удалить аккаунт». Ну это в зависимости от ваших настроек. В моем случае приходит код, мне так удобней. Удалить аккаунт Тик Ток

 

После этого действия ваш аккаунт будет деактивирован в течении 30 суток. Так же он будет недоступен для других пользователей тоже.

А как после этих ваших действий пройдет 30 дней, то Тик Ток удалит ваш аккаунт автоматически. Приложение дает вам это время подумать, ведь при желании в течении этого времени вы всегда сможете восстановить аккаунт.

Многие спрашивают, как удалить аккаунт Тик Ток навсегда и не ждать 30 дней. Такая возможность тоже имеется, но она более заморочистая. А если вы захотите узнать, как удалить аккаунт Тик Ток без деактивации и 30 дней, то оставляйте свои комментарии под этой инструкцией, я увижу, что вам это нужно и опубликуем другую.

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